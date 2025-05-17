Bebeği olanlar dikkat! Bu kanguru modelinin satışı yasaklandı: "Yaralanmalara neden olabilir"

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler eklendi. Listede bu kez bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modeli var.

Bebeği olanlar dikkat! Bu kanguru modelinin satışı yasaklandı: "Yaralanmalara neden olabilir" - 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeyi sürdürüyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modelini ekledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bebeği olanlar dikkat! Bu kanguru modelinin satışı yasaklandı: "Yaralanmalara neden olabilir" - 2

Buna göre; "Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.

Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise şu bilgiye yer verildi:

"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır."

Bebeği olanlar dikkat! Bu kanguru modelinin satışı yasaklandı: "Yaralanmalara neden olabilir" - 3

BEBEK KANGURU MODELİNDE YARALANMA TEHLİKESİ

Listedeki bir diğer ürün ise bebek kanguru modeli oldu.

"Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Bebeği olanlar dikkat! Bu kanguru modelinin satışı yasaklandı: "Yaralanmalara neden olabilir" - 4

Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi.

İlgili bildirimde, ürünün yaralanmalara yol açabileceği kaydedildi.

Bebeği olanlar dikkat! Bu kanguru modelinin satışı yasaklandı: "Yaralanmalara neden olabilir" - 5

GÜBİS NEDİR?

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.

Platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşuyor.

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