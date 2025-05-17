Bebeği olanlar dikkat! Bu kanguru modelinin satışı yasaklandı: "Yaralanmalara neden olabilir"
Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler eklendi. Listede bu kez bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modeli var.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeyi sürdürüyor.
Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modelini ekledi.