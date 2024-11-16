Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest

İTİRAF ETTİ

Olayın ardından bebeği bırakan anneyi araştıran polis ekipleri, çevredeki evlerde yaşayan kişilerle tek tek görüştü.

Çöp konteynerinin yakınında bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.'ten şüphelenen ekipler, kadının ifadesine başvurdu.

H.E.S., polislere bebeği, evinin banyosunda dünyaya getirdiğini, daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti.