Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest

Konya'da yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bırakan anne H.E.S., ifadesinde eşinin yurt dışında olduğunu ve yasak ilişki sonucu bebeğin dünyaya geldiğini dile getirip suçunu kabul etti. Anne H.E.S., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin, tedavisinden sonra devlet korumasına alınması bekleniyor.

Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest - 1

Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökerken konteynerde ağlama sesi duydu.

Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest - 2

Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest - 3

İTİRAF ETTİ

Olayın ardından bebeği bırakan anneyi araştıran polis ekipleri, çevredeki evlerde yaşayan kişilerle tek tek görüştü.

Çöp konteynerinin yakınında bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.'ten şüphelenen ekipler, kadının ifadesine başvurdu.

H.E.S., polislere bebeği, evinin banyosunda dünyaya getirdiğini, daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti.

Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest - 4

5 çocuk annesi H.E.S.’nin eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.E.S., emniyete götürüldü.

Meram Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi tamamlanan H.E.S., ardından serbest bırakıldı. Bebeğin ise tedavisinin ardından devlet korumasına alınması bekleniyor.

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