Bebeğini çöp konteynerine bırakan anne serbest
Konya'da yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bırakan anne H.E.S., ifadesinde eşinin yurt dışında olduğunu ve yasak ilişki sonucu bebeğin dünyaya geldiğini dile getirip suçunu kabul etti. Anne H.E.S., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin, tedavisinden sonra devlet korumasına alınması bekleniyor.
Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökerken konteynerde ağlama sesi duydu.
Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.