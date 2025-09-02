Bebeğini öldürdü, çöpe attı: Annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ifadesinde, "Resmi olarak bir evlilik yapıp, boşandım. Kendisinden 3 çocuğum vardır. Diğer çocuğumuz G.N. babasının yanındadır. Onlar da bir başka adreste yine Ortaköy'de yaşarlar. Eşim ile boşanma aşamasındayken imam nikahlı eşim H.Y.'den de C.Y. adında bir çocuğumuz oldu. Şu an 1 yaşındadır ve babasıyla yaşamaktadır. İmam nikahlı eşim H.Y. ile 2 sene, ilk eşimden ayrılacağım sıralar nikah kıyıp birlikte olmaya başladık. Kendisiyle evliliğim sorunlu geçiyordu. Alkol aldıkça bana sürekli şiddet uyguluyordu. Hamileyken dahi kendisinden çok kez dayak yedim. Bu yıl Ocak ayında kendisinden gördüğüm şiddet sebebiyle ayrıldım ve baba evime döndüm. H.Y. ile son olarak ayrılmamızdan bir hafta kadar önce birlikte olduk. Bir ay kadar sonra test yaptırdığımda hamile olduğumu anlayınca, arayıp hamile olduğumu söyledim. İlk başta, 'Tamam' dedi ama sonradan ablamı arayıp, 'Biz ayrıldık, kardeşin ile beraber değiliz' demiş. Benim niyetim de ilk çocukta olduğu gibi doğurduktan sonra çocuğu ona vermekti. Kendisine hamile olduğumu söyledikten sonra, 'Barışacak olsa tekrar bir araya geliriz' diye düşünüyordum. Ama benimle iletişime geçmedi." iddiasında bulundu.