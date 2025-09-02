Bebeğini öldürdü, çöpe attı: Annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da bebeğini çöp konteynerinin yanına bırakan anne E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadesinde bebeğinin cesedini bıraktıktan sonra alışverişe gittiği öğrenilen şüpheli annenin markete gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Beşiktaş'ta E. A.'nın bebeğini öldürüp çöp konteynerine attıktan sonra markete gittiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, kadının yürüyerek markete girdiği ve reyona yöneldiği görülüyor.