Bebek çetesinde kim kimdir, en son ne biliyoruz? 10 soruda yenidoğan bebek çetesi
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çete, soğukkanlı ve profesyonel profil çiziyor. Bazı bebeklerin ölümüne de neden olan çete üyelerinden 22'si tutuklandı, bazı hastaneler de kapatıldı. Çete, yoğun bakım ihtiyacı olan ve olmayan bebekleri, anlaşmalı hastanelere yönlendiriyordu, gereğinden fazla yoğun bakımda tutuyordu, bu şekilde her bebek için günlük 7 veya 8 bin lira ücret alıyordu. Sistem, SGK ve aileleri dolandırmak üzere kurulmuştu.
YENİDOĞAN BEBEK ÇETESİ NEDİR?
Yenidoğan bebeklerin bazıları, doğumdan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor.
Çete, bu durumu fırsat bilerek, bebeklerin yoğun bakım gereksinimi paraya çevirmeye başladı.
Bebekler, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve "örgüt adına kârlı görünen" hastanelere gönderiliyordu.
İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı. Fakat enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti.
Şüpheliler ayrıca, usulsüz bir şekilde hastanedeki ilaçları satarak maddi kazanç elde ediyordu.