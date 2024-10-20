Bebek çetesinin kayıtları: Bebekler ölürken kahkaha attılar, organize cinayet işlediler
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve hastanelerde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çetenin telefon mesajları ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede sıralanan suça konu 197 eyleme ait kayıtlarda, çete üyeleri, bir bebeğin ölümünü, "Sabah gördük hayvan gibi ağlıyo, tamam rengi kötüydü ama." diyerek birbirine aktarıyor. Üyeler bebek ölümlerini birbirlerine aktarırken, bazen kahkaha atıyor, bebeklerin fişlerini çekerken şakalaşıyor. Çetenin lideri olarak belirtilen Doktor Fırat Sarı, bir bebeğin fişinin çekilmesi mesajına filme gönderme yaparak "Haha ha dedemin fişi" diyor. Kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan organizyona ait konuşmalarının tam metnini yayınlıyoruz.
Bebek çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün haberleşme kayıtları ortaya çıktı.