Bebek Otel'de gizli kamera iddiası. VIP odalarda gizli çekilmiş görüntüler bulundu

Arama yapan Jandarma ekiplerinin geçirdiği bir defterde kumar partilerine katılan 30'dan fazla iş insanının ismi bulunduğu ileri sürülüyor. Bu isimlerin Bebek Otel'e geldiklerinde adlarına düzenlenmiş davetiyelerle, en fazla 50 kişinin kabul edildiği partilere girdiği, sonrasında VIP odalarda konakladığı da belirtiliyor.

Aramalarda oteldeki 6 VIP odada, gizli kamera düzeneğinin bulunup incelemeye alındığı da soruşturma dosyasına girdi.

Jandarmanın, Bebek Otel ve aynı soruşturmada aranan Şişli'deki lüks konutta, gizli kamera ile kaydedilmiş çok sayıda görüntüyle dijital ve yazılı belge ele geçirdiği, Sabah gazetesinde çıkan haberde yer aldı.