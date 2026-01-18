Bebek Otel'de gizli kamera iddiası. VIP odalarda gizli çekilmiş görüntüler bulundu
18.01.2026 15:40
Son Güncelleme: 18.01.2026 15:45
NTV - Haber Merkezi
Ünlü isimlerin de yer aldığı uyuşturucu soruşturmasının odağında yer alan Bebek Otel'le ilgili yeni iddialar gündemde. Otelin içinde yapılan aramalarda, bazı VIP tipi odalarda gizli kameralarla kayıt alındığı, bu görüntülerin de şantaj amacıyla kullanılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyeti, şimdi delilleri inceliyor.
Kişiye özel kartlarla girilen, özel partiler verildi. Özel odalarda kumar oynanıp, uyuşturucu madde kullanıldı. Ve tüm bunlar olurken gizli kameralar kayıttaydı.
İddialar son günlerde gündemin ilk sıralarında yer alan, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının odağındaki Bebek Otel hakkında.
Arama yapan Jandarma ekiplerinin geçirdiği bir defterde kumar partilerine katılan 30'dan fazla iş insanının ismi bulunduğu ileri sürülüyor. Bu isimlerin Bebek Otel'e geldiklerinde adlarına düzenlenmiş davetiyelerle, en fazla 50 kişinin kabul edildiği partilere girdiği, sonrasında VIP odalarda konakladığı da belirtiliyor.
Aramalarda oteldeki 6 VIP odada, gizli kamera düzeneğinin bulunup incelemeye alındığı da soruşturma dosyasına girdi.
Jandarmanın, Bebek Otel ve aynı soruşturmada aranan Şişli'deki lüks konutta, gizli kamera ile kaydedilmiş çok sayıda görüntüyle dijital ve yazılı belge ele geçirdiği, Sabah gazetesinde çıkan haberde yer aldı.
Soruşturma kapsamında aralarında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da olduğu 19 kişi tutuklu durumda. Aramalarda yakalanan, içinde görüntülerin bulunduğu flaş belleklerin de, Muzaffer Yıldırım'ın yaşadığı konutta bulunduğu iddia ediliyor. Dijital belgelerin büyük bölümüne şifre konulduğu ve savcılık tarafından özel görevlendirilen bilirkişi heyetinin bunlar üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Gizli kamera görüntülerinin şantaj amacıyla kullanılma ihtimali üzerinde de duruluyor.
BEBEK OTEL SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu soruşturmanın önemli adreslerinden biri olan Bebek Otel'de jandarma ekipleri arama yapmıştı.
Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.