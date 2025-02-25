Bebek sahilinde ilginç görüntüler: Batman sörf yaptı, Spider-Man scooter kullandı
İstanbul Boğazı'nda Bebek sahilinde Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu sırada Spider-Man (Örümcek Adam) kostümü giyen başka bir kişinin scooter kullanması dikkat çekti. Batman ile Spider-Man'in aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.