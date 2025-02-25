Bebek sahilinde ilginç görüntüler: Batman sörf yaptı, Spider-Man scooter kullandı

İstanbul Boğazı'nda Bebek sahilinde Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu sırada Spider-Man (Örümcek Adam) kostümü giyen başka bir kişinin scooter kullanması dikkat çekti. Batman ile Spider-Man'in aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu.

Bebek sahilinde ilginç görüntüler: Batman sörf yaptı, Spider-Man scooter kullandı - 1

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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Bebek sahilinde ilginç görüntüler: Batman sörf yaptı, Spider-Man scooter kullandı - 2

Bu sırada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

Bebek sahilinde ilginç görüntüler: Batman sörf yaptı, Spider-Man scooter kullandı - 3

O sırada Spider-Man (Örümcek Adam) kostümüyle scooter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi. Video kaydı alan kişinin iki çizgi film kahramanını aynı karede yakaladığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bebek sahilinde ilginç görüntüler: Batman sörf yaptı, Spider-Man scooter kullandı - 4

Görüntülerde Örümcek Adam kostümlü kişinin karadan, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişinin denizden bir süre aynı hızda ilerlediği görülüyor.

Bebek sahilinde ilginç görüntüler: Batman sörf yaptı, Spider-Man scooter kullandı - 5

Scooter ile Batman'in hızına yetişen Örümcek Adam bir süre sonra denize atlıyor.

Bebek sahilinde ilginç görüntüler: Batman sörf yaptı, Spider-Man scooter kullandı - 6

Sörf yapan Batman de denize atlayıp yüzmeye başlıyor.

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