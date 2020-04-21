Bebek sahilinde spor keyfi! (Yasağa rağmen)

İstanbul'da sahil şeridi yasağı ve yapılan tüm uyarılara rağmen bu sabah bazı vatandaşların Bebek sahilinde spor yaparken görüntülendi.

DHA 21.04.2020 - 11:04

İstanbul'da yetkililer sık sık corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyması için vatandaşları uyarıyor.
Ancak buna rağmen kentin birçok noktasında kurallara uyulmuyor.
Sahil şeritleri cpnin yasaklanmasına rağmen bu sabah Beşiktaş Bebek Sahili'nde bazı vatandaşların spor yaptığı görüldü.
Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların maskesiz ve eldivensiz Bebek Sahilinde yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı.

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