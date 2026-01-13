Bebek Sahili'nde yıkım sürüyor. Pastanedeki kaçak eklenti yıkıldı
13.01.2026 13:07
İHA
İstanbul Boğazı'ndaki Bebek Sahili'nde bulunan pastanenin teras kısmındaki kaçak eklenti ekipler tarafından yıkıldı.
IHA
İstanbul'da izinsiz yapılaşmaya yönelik denetimler sürüyor.
Bebek Otel'in kaçak bölümleri dün belediye ekiplerince yıkılmıştı.
Çalışmalar bugün de devam ediyor.
IHA
Bebek’te bulunan Baylan Pastanesi'nin teras kısmında yer alan ve imalathane olarak kullanılan bölümün imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiği tespit edildi.
Söz konusu kaçak bölüm, belediye ekiplerince yıkıldı.
IHA
Boğaz hattındaki denetimlerin ve imara aykırı yapılarla ilgili çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.