Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm

Bebek’te 2 gencin iş çıkışı geldikleri meydanda, taksiciye küfür eden alkollü 6 kişilik bir gruba tepki göstermeleri sonucu çıkan kavgada öldürüldükleri o anların görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polislerinin Bağcılar’da yakaladığı 6 şüpheliden 3’ünün gençleri, “Rambo bıçağı” denilen bıçakla öldürdüğü öğrenildi.

Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm - 1

Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde geçen cumartesi meydana gelen cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm - 2

Yaşanan o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki gencin yolun karşısından kaldırma gelip diğer grupla karşılaştığı ve aralarında bir arbede olduğu görülüyor.

Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm - 3

Öte yandan olaydan sonra kaçan 6 şüpheli, Bağcılar’da Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde yakalanmıştı. 

Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm - 4

Gözaltına alınan H.E.A.(17), B.K.(17), M.O.B.(18), G.Ö.(18) ile H.G.A.(18) ve B.E.L.(17) isimli kadınların bulunduğu grup emniyete götürülmüştü.

Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm - 5

"RAMBO BIÇAĞI" İLE ÖLDÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan gruptan H.E.A., B.K. ve M.O.B.’nın iki genci öldürdüğü tespit edilmişti.

Saldırganların ilk ifadelerinde karşılıklı küfürleşme sonrası kavga çıktığını söyledikleri öğrenilmişti. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam eden 6 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm - 6

Ayrıca gençlerin “Rambo Bıçağı” diye tabir edilen bıçakla öldürüldükleri ortaya çıktı.

Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm - 7

NE OLMUŞTU?

Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde geeçen cumartesi dün saat 01.00 sıralarında meydana gelene olayda, sahilde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesailerinin bitmesi sonrasında eve gitmek için meydana gelmişlerdi. İki genç, mesai bitimi geldikleri meydanda taksi beklemeye başlamıştı. O esnada meydanda bekleyen taksiciye, 2’si kız 6 kişilik bir grup küfür ve hakaret etmişti. Bunu duyan iki genç ise taksiciyi savunarak gruba tepki göstermişti.

DAHA FAZLA GÖSTER