Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm
Bebek’te 2 gencin iş çıkışı geldikleri meydanda, taksiciye küfür eden alkollü 6 kişilik bir gruba tepki göstermeleri sonucu çıkan kavgada öldürüldükleri o anların görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polislerinin Bağcılar’da yakaladığı 6 şüpheliden 3’ünün gençleri, “Rambo bıçağı” denilen bıçakla öldürdüğü öğrenildi.
Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde geçen cumartesi meydana gelen cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.