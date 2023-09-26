Bebek’teki çifte cinayette yeni görüntüler: Rambo bıçağı ile ölüm

NE OLMUŞTU?

Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde geeçen cumartesi dün saat 01.00 sıralarında meydana gelene olayda, sahilde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesailerinin bitmesi sonrasında eve gitmek için meydana gelmişlerdi. İki genç, mesai bitimi geldikleri meydanda taksi beklemeye başlamıştı. O esnada meydanda bekleyen taksiciye, 2’si kız 6 kişilik bir grup küfür ve hakaret etmişti. Bunu duyan iki genç ise taksiciyi savunarak gruba tepki göstermişti.