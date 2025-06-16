Beçin Antik Kenti'nde ok uçları bulundu: Türk arkeolojisi açısından oldukça önemli
Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Türk dönemine ait ok uçları bulundu.
Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte, Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.
Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik de yapan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor.
Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olduğunu, 2025 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.