Beçin Antik Kenti'nde ok uçları bulundu: Türk arkeolojisi açısından oldukça önemli

İç kalenin iç kısmı ve çevresinde kazılar yaptıklarını belirten Pektaş, "İç kale burçlarından birinde yaptığımız kazı çalışmalarında son 2 günde 100'den fazla ok ucu gün yüzüne çıktı. Bunlar Türk dönemine ait ok uçları. Tabii ki askeri yapılarda bu tür ok uçlarının ve silah parçalarının bulunması gayet normal. Ok uçları, son kullanımdan sonra buralarda insanların bulunmadığını göstermesi açısından çok değerli. Bu nedenle Anadolu Türk Arkeolojisi açısından çok önemli." dedi.

Pektaş, iç kaledeki daha önce çıkan kalkolitik döneme ait mezarlar da göz önüne alındığında Beçin'de yaklaşık 5 bin yıllık yerleşimin kesintisiz sürdüğünü, bu nedenle ortaya çıkan buluntuların kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.