BEDAŞ 30 Eylül elektrik kesintisi programını paylaştı: Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 30 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. Planlı su kesintisi programına göre, 20 İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, planlı kesinti programını araştırıyor. İşte planlıı kesinti programının ayrıntıları...