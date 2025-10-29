Bedava dağıtıldı, 10 dakikada tükendi: Adeta birbirleriyle yarıştılar
Gaziantep’te düzenlenen festivalde bedava dağıtılan yemek ve tatlıları alabilmek için vatandaşlar birbiriyle yarıştı.
İlk defa düzenlenen "Esnaf Sofrası Gastronomi Festivali"nde kurulan sofrada yer alan yemekler ve tatlıları vatandaşlar 10 dakika içinde tüketti.
Sofradaki yemek ve tatlılar vatandaşlara ücretsiz dağıtılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yemek ve tatlı almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, dakikalar içinde sofrada yer alan yemek ve tatlıları bitirince tepsiler ve tabaklar boş kaldı.