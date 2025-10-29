Bedava dağıtıldı, 10 dakikada tükendi: Adeta birbirleriyle yarıştılar

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gastronomiyle bir araya getiren festival, hem Gaziantep’in zengin mutfak kültürünü hem de yerel esnafın emeğini ön plana çıkardı. Mehteran gösterisiyle başlayan festivale katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Sofra kelimesi Gaziantep’e çok uygun. Dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu diyen insanlarız. Biz bunu hak ederek, inanarak ve burada sergileyerek söylüyoruz. Ama bugün kıymetli başkanım sofrayı bereketli ve bol tutmuş. Aslında güzel ülkemizin her tarafından esintiler var. Kıymetli başkanımın söylediği gibi Karadeniz'den de esintiler var. İç Anadolu'dan da esintiler var. Olmak isteyen herkese açık olan bu sofrada ve her taraftan esintiler var. Ama yine esintinin en güzeli haliyle Gaziantep'in birbirinden güzel ürünleri var. Gaziantep'imizin her tarafında birbirinden güzel ürünlerimiz var. İslahiye’miz de biberimiz, Araban’ımız da sarımsağımız ve Oğuzeli’nde narımız var. Her ilçemizde çok güzel ürünler var. İşte burada da yemeğe bürünmüş hali herkesi yutkunduruyor. Ben bu sofranın bereketli olmasını diliyorum. İnşallah bol, bereketli ve güzel geçer. Bunların hepsi bizim için çok kıymetli. Her birinde hem şehrimizi biraz daha tanıtıyoruz, her bir üründe şehrimizin özelliklerini biraz daha anlatma fırsatı oluyoruz. Hem de festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.