Bedava tatilin adresinde kamyonlu direniş: Plakaları söküp yolu kapattılar, ekipler yıkımdan vazgeçti
Antalya’da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına kurulu kaçak çardakların yıkımı bir kez daha ertelendi. Yıkım kararını uygulamak isteyen belediye ekipleri, “Bedava tatilin adresi” olarak adlandırılan sahildeki çardak sahiplerinin direnişiyle karşılaştı. Üç çardağı yıkan belediye ile çardak sahipleri yıkımı erteleme fikri üzerinde anlaştı.
Antalya’nın Aksu ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, 2021 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ilan edildi.Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği, lüks otellere komşu ve bedava tatilin adresi olarak tanımlanan çardaklar için 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yıkım kararı alındı ancak o dönem belediye tarafından uygulanmadı.