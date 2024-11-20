Bedava tatilin adresinde kamyonlu direniş: Plakaları söküp yolu kapattılar, ekipler yıkımdan vazgeçti

“BENİM KAYINPEDERİMİN DE YERİ VAR”

CHP’den Aksu Belediye Başkanı seçilen İsa Yıldırım’ın, seçim öncesi Kumköy'de yaptığı bir mahalle toplantısının görüntüleri ortaya çıktı.

Eşinin kardeşlerinin Kumköy'deki çardaklarda yerlerinin olduğunu ve kendisinin de zaman zaman gizli olarak gelerek çardakların olduğu bölgede denize girdiğini anlatan Yıldırım, “Burası sizin yaylanız. Hem denize girin hem de tatilinizi yapın. Benim kayınpederimin de yeri var. Bana kasıt yapar gibi iftira atıldı. Kendi kayınbiraderlerimin yerini yıkarken zevk alır mıyım? Çardakları yıkmayı boş verin, buranın düzene girmesi lazım. Ben de burada şapka takıp, denize girdim. Tanır da beni döversiniz diye korkumdan gizli geldim. 2026 yılına kadar yırttık.” dedi.