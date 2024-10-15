Bedavacı akrabalarından sıkıldı, duvara yazı yazdı: "Akrabalar giremez" pankartını gördüler yine geldiler
İzmir'in Konak ilçesinde bir büfe sahibi, dükkanına gelip ödeme yapmayan akrabalarına isyan etti. "Bedavacı akrabalardan artık sıkıldım." diye konuşan büfe sahibi çareyi dükkanına "Akrabalar giremez" yazılı pankart asmakta buldu.
İzmir Konak'ta 5 yıldır büfe işleten Mehmet İçin, iş yerine gelen ve sürekli yiyecek içecek alıp parasını vermeyen akrabalarına isyan etti.
Kalabalık bir aileye mensup olan İçin, iş yerine gelen akrabalarının çay, kahve, meşrubat ve sandviç yediğini ama parasını vermediğini söyledi. Yaşadıklarının ardından isyan ettiğini söyleyen esnaf, dükkanın içine ve sandalyelerin bulunduğu kısma "Akrabalar giremez" yazılı pankart astı.