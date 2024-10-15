Bedavacı akrabalarından sıkıldı, duvara yazı yazdı: "Akrabalar giremez" pankartını gördüler yine geldiler

İzmir'in Konak ilçesinde bir büfe sahibi, dükkanına gelip ödeme yapmayan akrabalarına isyan etti. "Bedavacı akrabalardan artık sıkıldım." diye konuşan büfe sahibi çareyi dükkanına "Akrabalar giremez" yazılı pankart asmakta buldu.

Bedavacı akrabalarından sıkıldı, duvara yazı yazdı: "Akrabalar giremez" pankartını gördüler yine geldiler - 1

İzmir Konak'ta 5 yıldır büfe işleten Mehmet İçin, iş yerine gelen ve sürekli yiyecek içecek alıp parasını vermeyen akrabalarına isyan etti.

Kalabalık bir aileye mensup olan İçin, iş yerine gelen akrabalarının çay, kahve, meşrubat ve sandviç yediğini ama parasını vermediğini söyledi. Yaşadıklarının ardından isyan ettiğini söyleyen esnaf, dükkanın içine ve sandalyelerin bulunduğu kısma "Akrabalar giremez" yazılı pankart astı.

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Bedavacı akrabalarından sıkıldı, duvara yazı yazdı: "Akrabalar giremez" pankartını gördüler yine geldiler - 2

Akrabalarının pankartı görmesine rağmen hala geldiklerini, yazıyı kimsenin de üstüne almadığını söyleyen Mehmet İçin, "Yazıyı görüp gülüp geçiyorlar. Kimse üstüne alınmıyor." diye konuştu.

Bedavacı akrabalarından sıkıldı, duvara yazı yazdı: "Akrabalar giremez" pankartını gördüler yine geldiler - 3

"DOLAPTAKİ İÇECEKLERİ SAKLADIK"

Akrabaların bedava içecek almalarını önlemek için dolaplardaki içecekleri sakladığını söyleyen İçin, "Yeğen, dayı, amca, hala hepsi gelip dolabı açıyorlar ve meşrubat içip parasını vermiyorlar. Artık çok sıkıldık. Alttaki dolaba koydum içecekleri, oradan da bulup eğilip alıyorlar. Onu da boşalttım ve içecekleri depomuzda saklamaya karar verdim." dedi.

Bedavacı akrabalarından sıkıldı, duvara yazı yazdı: "Akrabalar giremez" pankartını gördüler yine geldiler - 4

Bu durum yüzünden dükkanına "Akrabalar giremez" pankartı astığını dile getiren İçin, "Kazandığımı resmen onlara vermiş oluyorum. Hiçbiri de yazıyı görüp sözü üstüne almıyor." diye konuştu.

Artık çay bile demlediğinden bahseden İçin, "Çay bulaşığı yıkamaktan işime bakamıyorum. Bedavacı akrabalardan artık sıkıldım." diye konuştu.

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