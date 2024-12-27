Bedelli askerlik 2025 ücreti ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik zammı için gözler memur maaş zammında
2025 yılı yaklaşırken gündeme gelen konulardan biri de bedelli askerlik ücreti oldu. Her yıl ocak ayında zamlanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı ile bağlantılı olarak hesaplanıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıl bedelli askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşların gözü kulağı memur maaş zammında. Peki, bedelli askerlik 2025 ücreti ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik ücreti için zam tahminleri sürüyor. 2025 yılı bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı ve enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek. 2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti.