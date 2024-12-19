Bedelli askerlik başvuruları için son gün yaklaşıyor: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik başvuruları alınıyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarihi merak ediyor. Peki, bedelli askerlik başvuruları için son gün ne zaman? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik başvuruları için son gün yaklaşırken gözler askerlik yerleri duyurusuna çevrildi. Bedellik askerlik sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilecek.