Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025: Bedelli askerlik ne kadar?

BEDELLİ SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Yükümlüler, sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devletten veya askerlik şubesinden alabiliyor. Öte yandan adaylar sevk olacakları tarihten 10 gün öncesine kadar en fazla 3 kez olmak koşuluyla celp ve sevk dönem değişikliği yapabilir.