Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025: Bedelli askerlik ne kadar?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 yılı için bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 23 Ocak günü duyurulmuştu. Bedelli yapacak yükümlüler sevk belgelerini ne zaman ve nasıl alacaklarını da araştırıyor. 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte, bedelli sevk tarihleri...
2025 yılı bedelli askerlik hizmeti için celp ve sevk tarihleri MSB tarafından yayımlandı. Sevk tarihinden geç birliğine ulaşan yükümlüler geç terhis edilir. Bu yıl 1 Ocak - 30 Haziran dönemi için geçerli bedelli ücreti 243.013,44 TL olarak açıklanmıştı. İşte, bedelli askerlik hakkında detaylar...