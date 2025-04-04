Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025: Bedelli askerlik ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 yılı için bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 23 Ocak günü duyurulmuştu. Bedelli yapacak yükümlüler sevk belgelerini ne zaman ve nasıl alacaklarını da araştırıyor. 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte, bedelli sevk tarihleri...

Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025: Bedelli askerlik ne kadar? - 1

2025 yılı bedelli askerlik hizmeti için celp ve sevk tarihleri MSB tarafından yayımlandı. Sevk tarihinden geç birliğine ulaşan yükümlüler geç terhis edilir. Bu yıl 1 Ocak - 30 Haziran dönemi için geçerli bedelli ücreti 243.013,44 TL olarak açıklanmıştı. İşte, bedelli askerlik hakkında detaylar...

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Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025: Bedelli askerlik ne kadar? - 2

2025 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

Şubat 2025 Sevk tarihi: 02.02.2025
Mart 2025 Sevk tarihi: 01.03.2025
Nisan 2025 Sevk tarihi: 03.04.2025
Mayıs 2025 Sevk tarihi: 08.05.2025
Haziran 2025 Sevk tarihi: 12.06.2025
Temmuz 2025 Sevk tarihi: 10.07.2025
Ağustos 2025 Sevk tarihi: 07.08.2025
Eylül 2025 Sevk tarihi: 04.09.2025
Ekim 2025 Sevk tarihi: 07.10.2025
Kasım 2025 Sevk tarihi: 06.11.2025
Aralık 2025 Sevk tarihi: 04.12.2025

Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025: Bedelli askerlik ne kadar? - 3

BEDELLİ SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Yükümlüler, sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devletten veya askerlik şubesinden alabiliyor. Öte yandan adaylar sevk olacakları tarihten 10 gün öncesine kadar en fazla 3 kez olmak koşuluyla celp ve sevk dönem değişikliği yapabilir.

Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025: Bedelli askerlik ne kadar? - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

MSB tarafından 2025 yılı Ocak - 30 Haziran dönemi için bedelli ücreti duyurulmuştu. Buna göre bedelli askerlik tutarı 243.013,44 TL'dir.

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