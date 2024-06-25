Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Açıklamada, başvuruda bulunmak isteyen adayların 28 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi. Peki, Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır? İşte bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar...

Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar - 1

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bedelli askerlik yapmak isteyenlere son tarih uyarısı geldi. Mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyenler için son tarihin 28 Haziran olduğu belirtildi.

Açıklamada, adayların bu tarihe kadar müracat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi. 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar - 2

BEDELLİ ASKERLİK TUTARINA TAKSİT YAPILIR MI?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL - NEREYE YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar - 4

BEDEL VE EK BEDEL TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Bedel tutarı: 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

Ek bedel tutarı: 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunmaktadır Ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanmaktadır.

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