Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır? Bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu. Açıklamada, başvuruda bulunmak isteyen adayların 28 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi. Peki, Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır? İşte bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı bankalar...
Milli Savunma Bakanlığı’ndan bedelli askerlik yapmak isteyenlere son tarih uyarısı geldi. Mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyenler için son tarihin 28 Haziran olduğu belirtildi.
Açıklamada, adayların bu tarihe kadar müracat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi. 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.