Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: MSB bedelli celp ve sevk dönemleri ne zaman?
Bedelli askerlik yapacak adayların 2025 yılı celp ve sevk dönemleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edildi. Adayların askerlik yerleri 23 Ocak'ta açıklandı. Celp ve sevk tarihlerini değiştirmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden işlemi gerçekleştirebiliyor. 2025 bedelli celp ve sevk tarihleri...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik sevk ve terhis takvimini de ilgililerle paylaştı. Bedelli askerlik faaliyet raporu, askerlik vazifesini yerine getirecek yükümlülerin gündeminde. Bu yılki bedelli sevk tarihleri ne zaman?