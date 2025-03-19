Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: MSB bedelli celp ve sevk dönemleri ne zaman?

Yükümlüler, celp ve sevk dönemi değişikliklerini sadece 2025 yılı için geçerli olacak şekilde e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi aracılığıyla yapabilir. Adaylar sevk tarihlerinden 10 gün öncesine kadar, en fazla 3 defa değişiklik yapabilirler.



Askerlik vazifesimni yerine getirecek adaylar sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabiliyor.