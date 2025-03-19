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Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: MSB bedelli celp ve sevk dönemleri ne zaman?

Bedelli askerlik yapacak adayların 2025 yılı celp ve sevk dönemleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edildi. Adayların askerlik yerleri 23 Ocak'ta açıklandı. Celp ve sevk tarihlerini değiştirmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden işlemi gerçekleştirebiliyor. 2025 bedelli celp ve sevk tarihleri...

Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: MSB bedelli celp ve sevk dönemleri ne zaman? - 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik sevk ve terhis takvimini de ilgililerle paylaştı. Bedelli askerlik faaliyet raporu, askerlik vazifesini yerine getirecek yükümlülerin gündeminde. Bu yılki bedelli sevk tarihleri ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: MSB bedelli celp ve sevk dönemleri ne zaman? - 2

BEDELLİ SEVK TARİHLERİ 2025?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli faaliyet raporuna göre celp dönemleri ile sevk ve terhis tarihleri şöyle:

Celp Dönemi: Mart 2025 / Sevk Tarihi: 01 Mart / Terhis Tarihi: 01 Nisan

Celp Dönemi: Nisan 2025 / Sevk Tarihi: 03 Nisan / Terhis Tarihi: 3 Mayıs

Celp Dönemi: Mayıs 2025 / Sevk Tarihi: 08 Mayıs / Terhis Tarihi: 8 Haziran

Celp Dönemi: Haziran 2025 / Sevk Tarihi: 12 Haziran / Terhis Tarihi: 12 Temmuz

Celp Dönemi: Temmuz 2025 / Sevk Tarihi: 10 Temmuz / Terhis Tarihi: 10 Ağustos

Celp Dönemi: Ağustos 2025 / Sevk Tarihi: 07 Ağustos / Terhis Tarihi: 7 Eylül

Celp Dönemi: Eylül 2025 / Sevk Tarihi: 04 Eylül / Terhis Tarihi: 4 Ekim

Celp Dönemi: Ekim 2025 / Sevk Tarihi: 07 Ekim / Terhis Tarihi: 7 Kasım

Celp Dönemi: Kasım 2025 / Sevk Tarihi: 06 Kasım / Terhis Tarihi: 6 Aralık

Celp Dönemi: Aralık 2025 / Sevk Tarihi: 04 Aralık / Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026

Bedelli askerlik sevk tarihleri 2025: MSB bedelli celp ve sevk dönemleri ne zaman? - 3

Yükümlüler, celp ve sevk dönemi değişikliklerini sadece 2025 yılı için geçerli olacak şekilde e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi aracılığıyla yapabilir. Adaylar sevk tarihlerinden 10 gün öncesine kadar, en fazla 3 defa değişiklik yapabilirler.

Askerlik vazifesimni yerine getirecek adaylar sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabiliyor.

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