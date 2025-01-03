Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı belli oldu: Zam ardından bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK 2025 ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında, memur maaşı belli oldu ve buna bağlı olarak bedelli askerlik ücreti de güncellendi.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Peki zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?



