Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı belli oldu: Zam ardından bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücretinde yeni ücret binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyordu. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı da netleşti. Peki, bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapıldı? Zam ardından bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.