Bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücretinde yeni rakamı merak eden binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı da netleşecek. Peki, bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum ne? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. 2025 yılı için bedelli askerlik ücretinin belirlenmesinde, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri ve memur maaş zamları etkili olacak.