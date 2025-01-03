Bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK 2025 ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge sonrasında, yeni memur maaş katsayısı belirlenecek ve buna bağlı olarak bedelli askerlik ücreti de güncellenecek.