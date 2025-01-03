Bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücretinde yeni rakamı merak eden binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı da netleşecek. Peki, bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum ne? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 1

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. 2025 yılı için bedelli askerlik ücretinin belirlenmesinde, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri ve memur maaş zamları etkili olacak.

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Bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 2

BEDELLİ ASKERLİK 2025 ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge sonrasında, yeni memur maaş katsayısı belirlenecek ve buna bağlı olarak bedelli askerlik ücreti de güncellenecek.

Bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 3

MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti.

Bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 4

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI NE KADAR OLUR?

Uzmanlar, enflasyon oranlarının yüksek seyrinin devam etmesi durumunda, 2024 yılında 217.871 TL olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında yaklaşık 242.555 TL'ye yükselebileceğini tahmin ediyor.

Bedelli askerlik ücreti 2025 zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 5

Kesin rakamlar, Ocak 2025'in ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar, açıklanacak yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecekler.

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