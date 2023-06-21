Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretlerinde son durum
Asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Bu gelişmenin ardından bedelli askerlik ücretine de zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti henüz vatani görevlerini yapmayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Fiyatı dönem dönem güncellenen bedelli askerliğin, Temmuz 2023 döneminden sona ne kadar olacağı pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. İşte, 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretlerinde son durum...