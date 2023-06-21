Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretlerinde son durum

Asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Bu gelişmenin ardından bedelli askerlik ücretine de zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretlerinde son durum - 1

Bedelli askerlik ücreti henüz vatani görevlerini yapmayan kişilerin gündeminde yer alıyor. Fiyatı dönem dönem güncellenen bedelli askerliğin, Temmuz 2023 döneminden sona ne kadar olacağı pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. İşte, 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretlerinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretlerinde son durum - 2

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ


Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 lira olarak belirlendi.

Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu.

Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretlerinde son durum - 3

TEMMUZ'DA ZAM GELECEK Mİ?


Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Bedelli askerlik ücreti memur maaşına yapılacak Temmuz zammından sonra netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER