Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretlerinde son durum

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ



Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de Ocak-Temmuz dönemi için 104 bin 84 lira olarak belirlendi.



Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu.



Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.