Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. İşte, 2024 Temmuz güncel bedelli ücretinde son durum...