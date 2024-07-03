Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel bedelli askerlik ücreti
Milyonlarca vatandaşın gözü haziran ayı enflasyonuna çevrilmişti. Haziran enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Memur maaşları ile bağlantılı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek. Peki, 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. İşte, 2024 Temmuz güncel bedelli ücretinde son durum...