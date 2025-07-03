Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı belli oldu
Bedelli askerlik zammı için gözler enflasyon verilerindeydi. Ocak ayında yapılan zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin liraydı. Yeni rakam haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden belirlendi. Peki temmuz zammı ardından Bvedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti merak konusuydu. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenen bedelli askerlik tutarı, 2025 temmuz zammıyla birlikte yeniden belirlendi.