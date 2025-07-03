Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı belli oldu

Bedelli askerlik zammı için gözler enflasyon verilerindeydi. Ocak ayında yapılan zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin liraydı. Yeni rakam haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden belirlendi. Peki temmuz zammı ardından Bvedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı belli oldu - 1

2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti merak konusuydu. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenen bedelli askerlik tutarı, 2025 temmuz zammıyla birlikte yeniden belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı belli oldu - 2

TEMMUZ ZAMMI ARDINDAN MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı belli oldu - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Uzmanlara göre memur maaşlarında yüzde 15–20 arasında bir artış bekleniyordu. 15.57 oranındaki zam ardından bedelli askerlikte yeni tutar 288 bin 887 TL oldu. Kesin tutar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı belli oldu - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı belli oldu - 5

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

DAHA FAZLA GÖSTER