Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı belli oldu

TEMMUZ ZAMMI ARDINDAN MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.