Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ve beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu.



Buna göre, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,3 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 852 TL'ye çıkmış oldu.





