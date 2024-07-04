Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti

2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, belli oldu. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirleniyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti - 1

Temmuz zammı ile artış yaşanacak olan bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 liraya çıkarılan bedelli askerlik ücretinde yeni rakam belli oldu. .

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti - 2

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ve beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu.

Buna göre, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,3 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 852 TL'ye çıkmış oldu.


Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti - 4

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

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