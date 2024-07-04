Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti
2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, belli oldu. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirleniyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti...
Temmuz zammı ile artış yaşanacak olan bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 liraya çıkarılan bedelli askerlik ücretinde yeni rakam belli oldu. .