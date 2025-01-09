Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB açıkladı (2025 ocak güncel bedelli askerlik ücreti)
2025 yılında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasının ardından belli oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü, memur zammında belirleyici olan aralık ayı enflasyonuna çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle memur maaşları ile bağlantılı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2025 bedelli askerlik ücreti, askerlik görevlerini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması sonrasında belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik ücreti, ocak ayı itibarıyla güncellendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?