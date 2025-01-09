Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB açıkladı (2025 ocak güncel bedelli askerlik ücreti)

2025 yılında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasının ardından belli oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü, memur zammında belirleyici olan aralık ayı enflasyonuna çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle memur maaşları ile bağlantılı olan bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB açıkladı (2025 ocak güncel bedelli askerlik ücreti) - 1

2025 bedelli askerlik ücreti, askerlik görevlerini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması sonrasında belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik ücreti, ocak ayı itibarıyla güncellendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB açıkladı (2025 ocak güncel bedelli askerlik ücreti) - 2

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükselmişti.

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 TL oldu.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB açıkladı (2025 ocak güncel bedelli askerlik ücreti) - 3

MSB DUYURDU

MSB açıklaması şu şekilde;

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,

7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB açıkladı (2025 ocak güncel bedelli askerlik ücreti) - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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