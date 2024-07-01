Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zam oranı belli oldu mu? Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde

MSB HATIRLATMADA BULUNMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerliğe 1 Temmuz'da zam geleceğini hatırlatıp mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyenlerin 28 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlamasını istedi. Bedelli askerlik ücretleriyle ilgili hatırlatmada bulunan bakanlık şu ifadeleri kullanmıştı: Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."