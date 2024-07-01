Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zam oranı belli oldu mu? Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde

Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde. Yılda iki kez zamlanan bedelli askerlik ücretinde yeni rakam memur zammının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Peki, bedelli askerlik zam oranı ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zam oranı belli oldu mu? Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde - 1

2024 yılı başında yüzde 49,25'lik artış gösteren bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 liraya yükselmişti. Şimdi ise gözler açıklanacak olan yeni bedelli askerlik ücretine çevrildi. Peki, 2024 bedelli askerlik temmuz zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zam oranı belli oldu mu? Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde - 2

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarının katsayı oranlarına göre hesaplanıyor.

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.3 Temmuz tarihinde haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zam oranı belli oldu mu? Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde - 3

MSB HATIRLATMADA BULUNMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerliğe 1 Temmuz'da zam geleceğini hatırlatıp mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyenlerin 28 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlamasını istedi. Bedelli askerlik ücretleriyle ilgili hatırlatmada bulunan bakanlık şu ifadeleri kullanmıştı: Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zam oranı belli oldu mu? Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLUR?

Bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayında enflasyon oranında artmasıyla birlikte 219 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

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