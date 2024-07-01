Bedelli askerlik ücreti ne kadar, zam oranı belli oldu mu? Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde
Bedelli askerlik zam oranı için gözler enflasyon verilerinde. Yılda iki kez zamlanan bedelli askerlik ücretinde yeni rakam memur zammının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Peki, bedelli askerlik zam oranı ne zaman belli olacak?
2024 yılı başında yüzde 49,25'lik artış gösteren bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 liraya yükselmişti. Şimdi ise gözler açıklanacak olan yeni bedelli askerlik ücretine çevrildi. Peki, 2024 bedelli askerlik temmuz zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?