Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik zammında beklenen oran

Haziran ayının son günlerinde gözler bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranına çevrildi. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Temmuz ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerine artış gelecek. Peki, bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik zammında beklenen oran - 1

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz’da memur katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Mevcut 243.013,44 TL’lik ücret, Haziran 2025 enflasyon ve toplu sözleşme zammı sonrası netleşecek memur maaş katsayısı açıklanır açıklanmaz güncellenecek.

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Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik zammında beklenen oran - 2

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMINDA BEKLENEN ORAN

Uzmanlara göre memur maaşlarında yüzde 15–20 arasında bir artış bekleniyor. Bu da bedelli askerlik ücretini yaklaşık 279.500 TL – 291.600 TL aralığına taşıyabilir. Bazı ekonomistlerin hesaplamalarına göre ise katsayının 1,1543 seviyesine çıkması durumunda ücret yaklaşık 277.000 TL civarında gerçekleşebilir.

Ancak bu rakam net değil, yeni rakam haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterecek. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.

Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik zammında beklenen oran - 3

Ancak bu rakam net değil, yeni rakam haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterecek. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.

Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik zammında beklenen oran - 4

BAŞVURUDAN SONRA ÖDENMESİ GEREKİYOR

Bedelli askerliğe başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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