Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik zammında beklenen oran
Haziran ayının son günlerinde gözler bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranına çevrildi. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Temmuz ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerine artış gelecek. Peki, bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak?
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz’da memur katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.
Mevcut 243.013,44 TL’lik ücret, Haziran 2025 enflasyon ve toplu sözleşme zammı sonrası netleşecek memur maaş katsayısı açıklanır açıklanmaz güncellenecek.