Bedelli askerlik yerleri açıklandı 2025: Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? (e-Devlet askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama)

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlendi. Askerlik hizmetini bedelli olarak yapacak olan yükümlüler askere gidecekleri yerleri bugün itibarıyla öğrenebilecek. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı 2025: Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? (e-Devlet askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 1

2025 şubat celbiyle bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevirmişti. Milli Savunma Bakanlığı duyurusuyla birlikte e-Devlet üzerinden 2025 bedelli askerlik yerleri duyuruldu. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik yerleri açıklandı 2025: Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? (e-Devlet askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 2

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlendi.

Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecek.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı 2025: Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? (e-Devlet askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 3

ASKERLİK YERLERİ SINIFLANDIRMA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Bedelli askerlik yerleri açıklandı 2025: Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? (e-Devlet askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 4

2025 ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;

02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025

Bedelli askerlik yerleri açıklandı 2025: Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? (e-Devlet askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 5

CELP DÖNEMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte bedelli askerlik yerleri açıklandı.

Askerlik hizmetini bedelli olarak yapacak olan yükümlüler, talep etmeleri halinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinde yapabilecek.

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