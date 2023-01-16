Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 MSB bedellik askerlik sevk tarihleri)

2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.