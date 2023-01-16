Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 MSB bedellik askerlik sevk tarihleri)

Bedelli askerlik sevk tarihleri, silah altına alınacak olan yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Bankaya ücretini ödeyen bedelli askerlik adayları, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023