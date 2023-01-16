Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 MSB bedellik askerlik sevk tarihleri)

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, parasını ödeyen ve askere gitmek için gün sayan bedelli askerlik adayları tarafından sorgulanıyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, bedelli askerlik yapacak olan adaylar sevk tarihlerinin gelmesini bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 MSB bedellik askerlik sevk tarihleri) - 1

Bedelli askerlik sevk tarihleri, silah altına alınacak olan yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Bankaya ücretini ödeyen bedelli askerlik adayları, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 MSB bedellik askerlik sevk tarihleri) - 2

2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 MSB bedellik askerlik sevk tarihleri) - 3

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 MSB bedellik askerlik sevk tarihleri) - 4

2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

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