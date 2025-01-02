Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de

2025 yılı bedelli askerlik başvurularını tamamlayan adaylar, temel askerlik eğitimlerini yapacakları birliklerin açıklanmasını bekliyor. Bedelli askerlik yerleri açıklandığında, adaylar e-Devlet sistemi üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak sevk edilecekleri birlikleri öğrenebilecekler. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de - 1

2025 ocak ayının ilk haftasında gözler bedelli askerlik yerlerine çevrildi. Bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Adayların, açıklanacak tarihler ve birliklere göre planlamalarını yapmaları ve belirtilen tarihlerde birliklerine katılmaları gerekmektedir.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de - 2

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler Ocak 2025'te e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de - 3

Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının Ocak ayı içerisinde e-Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de - 4

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bedelli askerlik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yapabilirler.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de - 5

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen adayların, güncel duyuruları takip ederek başvuru ve ödeme işlemlerini belirtilen süreler içinde tamamlamaları önem taşımaktadır.

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