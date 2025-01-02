Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de
2025 yılı bedelli askerlik başvurularını tamamlayan adaylar, temel askerlik eğitimlerini yapacakları birliklerin açıklanmasını bekliyor. Bedelli askerlik yerleri açıklandığında, adaylar e-Devlet sistemi üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak sevk edilecekleri birlikleri öğrenebilecekler. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 ocak ayının ilk haftasında gözler bedelli askerlik yerlerine çevrildi. Bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Adayların, açıklanacak tarihler ve birliklere göre planlamalarını yapmaları ve belirtilen tarihlerde birliklerine katılmaları gerekmektedir.