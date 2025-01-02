Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler Ocak 2025'te e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden duyurulacak.