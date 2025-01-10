Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama)
Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, şubat döneminde askere gidecek olan yükümlülerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 2025 askerlik celp dönemi tarihleriyle birlikte, şubat celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama.
2025 şubat ayı bedelli askerlik yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askere gitme çağına erişen ve vatanına hizmet edebilmek için bekleyen yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan şubat ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, şubat ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?