Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama)

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, şubat döneminde askere gidecek olan yükümlülerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 2025 askerlik celp dönemi tarihleriyle birlikte, şubat celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama) - 1

2025 şubat ayı bedelli askerlik yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askere gitme çağına erişen ve vatanına hizmet edebilmek için bekleyen yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan şubat ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, şubat ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama) - 2

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan 2025 şubat ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu.

Buna göre; Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 Çarşamba günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama) - 3

2025 ASKERLİK CELP VE SEVK TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve erlerin cevk ve sevk tarihlerini yayınladı.

Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin işlemler tamamlanmıştır.

Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin;

Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2025 tarihine kadar,

Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar,

Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama) - 4
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