Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2025 MSB şubat celbi askerlik yerleri sorgulama)

2025 ASKERLİK CELP VE SEVK TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve erlerin cevk ve sevk tarihlerini yayınladı.



Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin işlemler tamamlanmıştır.



Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin;



Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2025 tarihine kadar,



Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar,



Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.