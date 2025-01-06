Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'de
Ocak ayının gelmesiyle birlikte bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih merak ediliyor. 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'ye (Milli Savunma Bakanlığı) çevrildi. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı bedelli askerlik yerleri bu ay içerisinde ilan edilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, askerlik yeri bilgisini e-Devlet platformu veya askerlik şubeleri üzerinden öğrenebilecek.