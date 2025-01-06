Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'de

Ocak ayının gelmesiyle birlikte bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih merak ediliyor. 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'ye (Milli Savunma Bakanlığı) çevrildi. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'de - 1

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı bedelli askerlik yerleri bu ay içerisinde ilan edilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, askerlik yeri bilgisini e-Devlet platformu veya askerlik şubeleri üzerinden öğrenebilecek.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'de - 2

Adayların, açıklanacak tarihler ve birliklere göre planlamalarını yapmaları, belirtilen tarihlerde birliklerine katılmaları gerekiyor.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'de - 3

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler Ocak 2025'te e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'de - 4

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yerleri 25 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti.

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