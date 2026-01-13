Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama tarihi
13.01.2026 09:23
NTV - Haber Merkezi
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, 2025 yılında bedelli askerlik ücretini ödeyen ve 2026 yılında askerliğini bedelli olarak tamamlayacak adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında, bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih belli oldu. 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. 2025 yılında eski tarife üzerinden bedelli askerlik ödemesini yapan adaylar, 2026 yılında askerliklerini bedelli olarak tamamlayacak. MSB tarafından ocak ayında açıklanacak olan er sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte bedelli askerlik yerleri sorgulanabilecek. İşte 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama tarihi.
2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedelli askerlik ücretini ödeyen yükümlüler 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak.
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 29 Ocak 2026 Perşembe günü e-Devlet üzerinden duyurulacak.
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edildi.
6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana geldi.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.
ASKERLİK YERLERİ SINIFLANDIRMA SONUCU NASIL SORGULANIR?
Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.