Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 MSB ocak ayı bedelli askerlik yerleri
19.01.2026 09:43
Birkan Erol
2025 yılında bedelli askerlik başvurusunu yapan ve ödemesini tamamlayan binlerce yükümlü için beklenen gün yaklaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı içerisinde askerlik eğitimini alacak adayların celp dönemlerini ve birlik yerlerini açıklayacağı tarihi duyurdu. Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet üzerinden sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama tarihi.
Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, 2026 yılında askerlik hizmetini tamamlamak için bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 2025 yılında bedelli askerlik ücretini ödeyen ve sıraya giren vatandaşlar, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
MSB yaptığı açıklamayla, bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak 2026 Perşembe tarihinde duyurulacağını söyledi.
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edildi.
6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana geldi.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.