Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 yılı kura ve sınıflandırma sonuçları
25.12.2025 11:18
NTV - Haber Merkezi
Bedelli askerlik yerleri, 2026 yılında askerlik hizmetini tamamlamak için bedelli askerlik başvurusunu yapan ve ücretini yatıran vatandaşların gündeminde yer alıyor. 31 Aralık tarihine kadar bedelli askerlik ücretini yatıran adaylar, eski bedel tutarı üzerinden askerlik hizmetini 2026 yılında tamamlayabilecek. 2026 yılında ise memur zamlarının ardından bedelli askerlik ücretini zam gelecek. Peki, 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 bedelli askerlik yerleri, askerlik hizmetini tamamlamak için başvuru ücretini ödeyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2025 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yani 31 Aralık 2025 günü dahil tamamlamaları gerekiyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedelli askerlik ücretini ödeyen yükümlüler 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak.
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı enflasyon verilerinin yüzde 1 civarında açıklanması durumunda, yıl sonu enflasyonu yüzde 31 seviyelerinde olacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,96 olması bekleniyor.
2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Yeni bedelli askerlik ücreti yapılacak 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek.
6 aylık enflasyon verisinin bu hesaplamalara göre açıklanması durumunda enflasyon farkı 6,96 olacak. 6,96 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına şimdiden yüzde 18,73 kümülatif zam meydana geleceği öngörülüyor.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.389392 olması durumunda 333 bin 454 liraya yükselecek.