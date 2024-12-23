Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri için gözler MSB'de
Bedelli askerlik yerleri vatani görevini yerine getirecek olan on binlerce askerin merak konusu oldu. Sevk tarihleri için gözler MSB'de! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuru ardından askerlik yerleri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu mu?
Bedelli askerlik yerleri başvuru yapan er adayları tarafından merakla araştırılıyor. Askerlik yerleri belirlenenler celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.