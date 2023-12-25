Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik celpleri ne zaman açıklanacak?
2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları yakın zaman sonra e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Öte yandan MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik için 2023 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik celpleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri belirtilen tarihte e-Devlet üzerinden ilan edilecek. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri hakkında bilgiler...