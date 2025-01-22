Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (MSB şubat ayı sevk ve celp tarihleri)
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, asker olmak için gün sayan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 celp ve sevk tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, bedelli askerlik yapacak olan adaylar, er sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 şubat celbiyle bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı duyurusuyla birlikte e-Devlet üzerinden 2025 şubat dönemi celp ve sevkleri duyurulacak. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MSB şubat ayı celp ve sevk tarihleri.