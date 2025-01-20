Bedelli askerlik yerleri şubat 2025: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (e-Devlet şubat celbi askerlik yerleri sorgulama)

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitme yaşına gelen ve yükümlülüklerini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu. 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek olan adaylar, gözlerini e-Devlet üzerinden açıklanacak bedelli askerlik yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri şubat 2025: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (e-Devlet şubat celbi askerlik yerleri sorgulama) - 1

2025 bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Askere gitme çağına gelen ve askerlik hizmetini bedelli olarak tamamlayacak olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak askerlik yerleri duyurusunu bekliyor. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik yerleri şubat 2025: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (e-Devlet şubat celbi askerlik yerleri sorgulama) - 2

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

Bedelli askerlik yerleri şubat 2025: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (e-Devlet şubat celbi askerlik yerleri sorgulama) - 3

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;

02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025

Bedelli askerlik yerleri şubat 2025: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (e-Devlet şubat celbi askerlik yerleri sorgulama) - 4

E- DEVLET SINIFLANDIRMA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA

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