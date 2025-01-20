Bedelli askerlik yerleri şubat 2025: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (e-Devlet şubat celbi askerlik yerleri sorgulama)

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.



Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;



02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025