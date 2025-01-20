Bedelli askerlik yerleri şubat 2025: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (e-Devlet şubat celbi askerlik yerleri sorgulama)
Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitme yaşına gelen ve yükümlülüklerini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu. 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek olan adaylar, gözlerini e-Devlet üzerinden açıklanacak bedelli askerlik yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Askere gitme çağına gelen ve askerlik hizmetini bedelli olarak tamamlayacak olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak askerlik yerleri duyurusunu bekliyor. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?