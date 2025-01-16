Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu

Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.