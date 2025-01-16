Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu
2025 yılı bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih https://www.msb.gov.tr/ adresinden açıklandı. 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresinden ilan edildiği belirtildi.