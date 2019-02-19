Bedelli askerlikte celp tarihleri ne zaman? (Bedelli askerlik kalıcı mı oluyor?)

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Temel askerlik süresi 6 ay oluyor. Ama uzatılırsa maaşlı temel askerlik geliyor. Ayrıca bedelli de kalıcı bir uygulama oluyor. Bunların ötesinde iki yıllık yüksek okul mezunları için de yeni bir rütbe geliyor. Ancak akıllara gelen ve belirlenmeyi bekleyen bazı noktalar var.