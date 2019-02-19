Bedelli askerlikte celp tarihleri ne zaman? (Bedelli askerlik kalıcı mı oluyor?)
NTV
Yeni askerlik sistemi netleşiyor. Temel askerlik süresi 6 ay oluyor, bedelli askerlik ise devam edecek. Öte yandan bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim alacak yükümlülerden bazılarının celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişikliğe gidildi. İşte yeni askerlik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler...
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CELP DÖNEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
CELP DÖNEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16. dönemde temel eğitim alacak yükümlülerin sevk tarihi 30 Mart'tan 3 Nisan'a, 19. dönemde temel eğitim alacakların sevk tarihi de 20 Nisan'dan 22 Nisan'a alındı.
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2Temel askerlik süresi 6 ay oluyor. Ama uzatılırsa maaşlı temel askerlik geliyor. Ayrıca bedelli de kalıcı bir uygulama oluyor. Bunların ötesinde iki yıllık yüksek okul mezunları için de yeni bir rütbe geliyor. Ancak akıllara gelen ve belirlenmeyi bekleyen bazı noktalar var.
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MADDE MADDE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
Lise mezunları 6 ay dolunca 6 ay da maaşlı askerlik yapabilecek.
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4Zorunlu askerlik 6 aya iniyor. 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecek. Halen 12 ay olan askerlik 6 ayda tamamlanabilecek. İsteyenler 6 ay daha askerlik yapıp maaş alabilecek.
Maaşın ne kadar olacağı ise sorular arasında.
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5Bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek.
Bedellide yaş sınırı kalkacak, 1 aylık temel eğitimin ardından yükümlüler askerliklerini tamamlamış sayılacak.
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Her yıl 145 bin kişi bedelli askerlik için başvurabilecek.
Başvuru sayısı daha fazla olursa nasıl bir eleme yapılacağı henüz belli değil.
Ücret artışı üzerinde çalışılan alternatifler arasında. Ücretin dövizli askerlikle eşitlenebileceği belirtiliyor.
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7Dövizli askerlik şu an 2 bin euro. Bu ücretin artılabileceği belirtiliyor.
Lisans ve lisans üstü mezunları için yedek subaylık uygulaması devam edecek.
İki yıllık üniversite mezunları için yedek astsubaylık uygulaması başlayacak.
İki aylık temel eğitim alacak yedek astsubaylar, eğitimleri sırasında harçlık, 10 ay sürecek kıta görevlerinde ise maaş alacak.