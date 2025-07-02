Bedelli askerlikte yeni rakam belli oluyor: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olur?

2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenen bedelli askerlik tutarı, 2025 temmuz zammıyla birlikte yeniden belirlenecek. Açıklanacak yeni rakam, başvuru süreci ve ödeme takvimi milyonlarca yükümlü tarafından yakından takip ediliyor.