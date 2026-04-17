Bedelli askerlikte yeni tarife. 2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?
17.04.2026 10:55
NTV - Haber Merkezi
Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yeni düzenlemeyle bedelli askerlik ücretlerinde büyük bir artışa gidildi. Nisan ayı başında kabul edilen yasaya göre, 335 bin lira olan mevcut bedelli askerlik ücreti yüzde 25 zamlanmış oldu.
On binlerce kişinin bedelli askerlik için beklediği yeni tarife belli oldu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni bedelli askerlik ücretinin ardından, askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler, bugünden itibaren yüzde 25 zamlı olarak ödemelerini yapacak. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Meclis Genel Kurulu'nda nisan ayı başında kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi.
ÖDEMELER PEŞİN OLACAK
Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 300.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
Bedelli askerlik uygulaması kapsamında tahsil edilen tutarlar Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarın 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak kısmı genel bütçeye gelir kaydedilecek, kalan kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. Ek bedel olarak tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecek.