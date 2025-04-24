Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri

MSB takvimine göre bedelli askerlik sevk başvuruları ne zaman yapılır? Adaylar, sevk edilecekleri tarihten 10 gün öncesine kadar e-Devlet “Askerliğim” üzerinden celp dönemleri ve sevk tarihlerini değiştirebiliyor. Değişimler ise kontenjanlar dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. İşte, MSB bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri...