Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri
Bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları ocak ayı itibariyle e-devlet'ten ilan edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı ise 2025 celp ve sevk dönemlerini paylaştı. Askerlik görevini yerine getirecekler sevk tarihlerini değiştirebilirler. Peki, bedelli askerlik sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
MSB takvimine göre bedelli askerlik sevk başvuruları ne zaman yapılır? Adaylar, sevk edilecekleri tarihten 10 gün öncesine kadar e-Devlet “Askerliğim” üzerinden celp dönemleri ve sevk tarihlerini değiştirebiliyor. Değişimler ise kontenjanlar dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. İşte, MSB bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri...