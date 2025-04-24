Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri

Bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları ocak ayı itibariyle e-devlet'ten ilan edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı ise 2025 celp ve sevk dönemlerini paylaştı. Askerlik görevini yerine getirecekler sevk tarihlerini değiştirebilirler. Peki, bedelli askerlik sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri - 1

MSB takvimine göre bedelli askerlik sevk başvuruları ne zaman yapılır? Adaylar, sevk edilecekleri tarihten 10 gün öncesine kadar e-Devlet “Askerliğim” üzerinden celp dönemleri ve sevk tarihlerini değiştirebiliyor. Değişimler ise kontenjanlar dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. İşte, MSB bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri...

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Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri - 2

MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir. Başvuru sistemi 10 gün önce aktif oluyor.

Yükümlüler e-Devlet'teki ''Askerliğim'' hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak süreci başlatabilir.

Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri - 3

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025

Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 Mayıs

Celp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 Haziran

Celp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz

Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 Ağustos

Celp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 Eylül

Celp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 Ekim

Celp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 Kasım

Celp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 Aralık

Celp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026

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