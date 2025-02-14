Bedensel engelli baba, ayakkabı boyacılığı yaparak 7 çocuğunu büyüttü
Bingöl’de, 6 yaşındayken kemik iltihabı (Osteomyelit) teşhisi konulan ve sağ bacağından engelli kalan Şükrü Alptekin (64), ilerleyen yaşına rağmen yaptığı ayakkabı boyacılığıyla 7 çocuğunu büyüttü.
Bingöl’de yaşayan Şükrü Alptekin’e, 6 yaşındayken kemik iltihabı (Osteomyelit) teşhisi konuldu. Ardından sağ bacağından engelli kaldı. İlerleyen yaşına rağmen ayakkabı boyacılığı yapmaya devam eden Alptekin, 4’ü kız, 7 çocuğunu büyüttü.