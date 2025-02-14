Bedensel engelli baba, ayakkabı boyacılığı yaparak 7 çocuğunu büyüttü

Ortopedik engelli olmama rağmen boyacılık yapmaya devam ediyorum. 7 çocuğum var; 4'ü kız, 3'ü erkek. 3 oğlumu da boyacılık yaparak evlendirdim ve Allah'a şükür evleri var, kira ödemiyorlar. 2 oğlum hastanede çalışıyor, diğer oğlum ise tekstil firmasında çalışıyor. Hepsi kendi geçimlerini sağlıyorlar. Bugüne kadar hiç kimseden iş istemedim, hep kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım ve hala da çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu.