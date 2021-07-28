Bedre Deresi'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bedre Deresi'ndeki balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. İnegöl Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı. Mesudiye Mahallesi'nde yaşayanlar, Bedre Deresi'nde akşam saatlerinde suyun renginin değişmesiyle balık ölüleri gördü. Kıyıya vuran ölü balıklar için yetkililere bilgi verildi. İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Derenin kirli akmasından yakınan mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi. Derede yaşanan kirliliğin sanayi tesislerinin bıraktığı kimyasal atıklardan kaynaklandığını belirten bir mahalle sakini, sorumluların bulunması için çağrı yaptı.