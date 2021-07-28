Bedre Deresi'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bedre Deresi'ndeki balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. İnegöl Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.

DHA 28.07.2021 - 12:51

Bedre Deresi'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 1

SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ, BALIKLAR TELEF OLDU

Mesudiye Mahallesi'nde yaşayanlar, Bedre Deresi'nde akşam saatlerinde suyun renginin değişmesiyle balık ölüleri gördü.
Bedre Deresi'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Kıyıya vuran ölü balıklar için yetkililere bilgi verildi. İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.
Bedre Deresi'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 3

MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Derenin kirli akmasından yakınan mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi.
Bedre Deresi'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 4

''KİMYASAL ATIKLAR YÜZÜNDEN''

Derede yaşanan kirliliğin sanayi tesislerinin bıraktığı kimyasal atıklardan kaynaklandığını belirten bir mahalle sakini, sorumluların bulunması için çağrı yaptı.
Bedre Deresi'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 5

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