Bedre Deresi'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ, BALIKLAR TELEF OLDU Mesudiye Mahallesi'nde yaşayanlar, Bedre Deresi'nde akşam saatlerinde suyun renginin değişmesiyle balık ölüleri gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI Kıyıya vuran ölü balıklar için yetkililere bilgi verildi. İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.