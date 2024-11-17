Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz, evinde ölü bulundu. Tonguz’un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Evinde rahatsızlanan Begüm hemşirenin son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı ve ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmeleri için kapıyı açık bıraktığı belirlendi. Genç hemşire, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı - 1

Tekirdağ’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren hemşire Begüm Tonguz’un, yaşamını yitirmeden hemen önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istediği belirlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kapaklı’da meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı - 2

Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz, evde rahatsızlandı.

İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Tonguz’un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı - 3

112’Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Begüm Tonguz’un rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulunduğu, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için de kapıyı açık bıraktığı belirtildi.

Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Tonguz’un yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı - 4

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Genç hemşirenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak, Keşan’a getirildi.

Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı - 5

Yörüker Camisi’ndeki cenaze namazında, baba Tahsin Tonguz ve akrabaları taziyeleri kabul etti.

Tonguz’un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı - 6
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