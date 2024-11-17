Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz, evinde ölü bulundu. Tonguz’un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Evinde rahatsızlanan Begüm hemşirenin son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı ve ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmeleri için kapıyı açık bıraktığı belirlendi. Genç hemşire, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren hemşire Begüm Tonguz’un, yaşamını yitirmeden hemen önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istediği belirlendi.Olay, dün öğle saatlerinde Kapaklı’da meydana geldi.