Begüm hemşirenin son anları: 112’yi arayıp yardım istedi, kapıyı açık bıraktı

112’Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Begüm Tonguz’un rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulunduğu, ekiplerin kendisine rahat ulaşabilmesi için de kapıyı açık bıraktığı belirtildi.

Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Tonguz’un yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği bildirildi.