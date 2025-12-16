beIN SPORTS binası baskınında istenen ceza belli oldu

İstanbul Sarıyer'de 10 Kasım'da bir televizyon kanalının Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren Kemal S.'nin (42) “Silahlı tehdit" ve “İş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve sonradan oyuncak olduğu öğrenilen silahı gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini öne sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal S.’nin, zincirleme şekilde “Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “Silahla tehdit” suçlarından 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

SPOR YORUMCUSU ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayetçi spor yorumcusu ise ifadesinde, olaydan 1 gün önce yoğun programı nedeniyle yemek siparişi verdiğini, kuryenin kendisini arayarak siparişi getirdiğini bildirdiğini ve yemeğin resepsiyona bırakılmasını istediğini söyledi.

Saat 17.11 sıralarında kuryenin yeniden arayarak güvenlik görevlisinin siparişi almadığını söylediğini belirten yorumcu, bunun üzerine resepsiyona indiğini, güvenlik görevlisine siparişi neden teslim almadığını sorduğunu, güvenlik görevlisinin bunun kendi görevi olmadığını ve servis elemanının alması gerektiğini söylediğini belirtti.

Yorumcu kendisinin de güvenlik görevlisine, "Servis elemanına haber vereceksiniz ki gelip alsın." dediğini, ardından "Ancak oturun, ne yapıyorsunuz, altı üstü bir telefon açılacak, servis elemanı gelip alacak." ifadelerini kullandıktan sonra oradan ayrıldığını söylediği belirtildi.

Spor yorumcusu ayrıca iş yerine gelerek silahla tehditte bulunan ve itibarını zedeleyen şüpheli Kemal S.’den şikayetçi olduğunu ifade etti.