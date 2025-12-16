beIN SPORTS binası baskınında istenen ceza belli oldu
16.12.2025 11:07
Son Güncelleme: 16.12.2025 11:28
DHA, İHA
İstanbul'da beIN SPORTS'un binasına oyuncak silahla baskın yapan Kemal S.'nin 12 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.
12 YILA KADAR HAPİS TALEB
İstanbul Sarıyer'de 10 Kasım'da bir televizyon kanalının Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren Kemal S.'nin (42) “Silahlı tehdit" ve “İş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından tutuklanmıştı.
Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve sonradan oyuncak olduğu öğrenilen silahı gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini öne sürmüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal S.’nin, zincirleme şekilde “Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “Silahla tehdit” suçlarından 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
SPOR YORUMCUSU ŞİKAYETÇİ OLDU
Şikayetçi spor yorumcusu ise ifadesinde, olaydan 1 gün önce yoğun programı nedeniyle yemek siparişi verdiğini, kuryenin kendisini arayarak siparişi getirdiğini bildirdiğini ve yemeğin resepsiyona bırakılmasını istediğini söyledi.
Saat 17.11 sıralarında kuryenin yeniden arayarak güvenlik görevlisinin siparişi almadığını söylediğini belirten yorumcu, bunun üzerine resepsiyona indiğini, güvenlik görevlisine siparişi neden teslim almadığını sorduğunu, güvenlik görevlisinin bunun kendi görevi olmadığını ve servis elemanının alması gerektiğini söylediğini belirtti.
Yorumcu kendisinin de güvenlik görevlisine, "Servis elemanına haber vereceksiniz ki gelip alsın." dediğini, ardından "Ancak oturun, ne yapıyorsunuz, altı üstü bir telefon açılacak, servis elemanı gelip alacak." ifadelerini kullandıktan sonra oradan ayrıldığını söylediği belirtildi.
Spor yorumcusu ayrıca iş yerine gelerek silahla tehditte bulunan ve itibarını zedeleyen şüpheli Kemal S.’den şikayetçi olduğunu ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Maç yayıncısı kuruluş beIN SPORTS'un İstanbul'daki binasında 10 Kasım'da silahlı saldırgan paniği yaşanmıştı.
Saat 11.30 sıralarında beIN SPORTS'un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasına giden ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini öne sürmüştü.
Zanlı, yorumcunun özür dilemesini istemişti. Olay yerine gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etmişti. Zanlı, yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürülmüştü.
SİLAH OYUNCAK ÇIKMIŞTI
Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlenmişti.
beIN SPORTS da olayla ilgili bir açıklama yayımlamıştı. Kanalın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:
“Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlanmış olup olayda kimse yaralanmamıştır. Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır.”
"AMACIM EŞİMDEN ÖZÜR DİLETMEK VE ŞAHSI KORKUTMAKTI"
İfadesinde hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun binada güvenlik görevlisi olan eşini azarlayıp hakaret ettiğini öne sürüp "Amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa bir şey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi." iddiasında bulunmuştu.
“EŞİMİN TELEFONUNA UYGULAMA KURDUM”
Zanlı, daha önceden eşinin telefonuna yüklediği uygulama üzerinden konuşmalarını dinlediğini de söyleyerek şöyle devam etti:
“9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım. Akşam eve geldiğinde bir şey olmadığını söyledi. Amirleriyle telefonda ne konuştuğunu sordum. Çünkü konuşmaları tek taraflı duyabiliyordum. Biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana iş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım.”
"EŞİM BENİ İÇERİ ALMADI ZORLA GİRDİM"
Zanlı, kendisini binaya eşinin almadığını belirterek "Ana girişten içeri girdim ve güvenlik noktasına doğru yürüdüm. Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim." dedi.
“PİŞMAN DEĞİLİM, KİM OLSA AYNISINI YAPARDI”
Kemal S. amacının eşimi korumak olduğunu ifade ederek "Eşim bu konudan dolayı gece ağladı. Ben de bu konuya çok üzüldüm. Eşimin haberi olmadan bu konuyu gerçekleştirdim. Bu konuyla alakalı olarak pişman da değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı ve ailesini korurdu. Benim amacım kimseyi öldürmek değildi zaten elimdeki silah plastik boncuk tabancasıdır. Bu tabancayı 2 ay önce hurdalar içinde bulmuştum." ifadelerini kullandı.